La Juventus si prepara alla partita di Coppa Italia contro la Lazio. Un appuntamento importantissimo per i bianconeri, che hanno l'occasione di tornare a vincere un trofeo in caso di accesso alla finale (si parte da 2-0 a favore della Juve). Non solo però, come riferisce la Gazzetta dello Sport, ci sono anche questioni economiche in ballo. La gara di domani per la Juve vale un bonus da una quindicina di milioni di euro, considerando che un'eventuale successiva vittoria in Coppa Italia può farle fruttare occhio e croce 5 milioni e la qualificazione alla Supercoppa - automatica con l'ingresso nella finale di coppa Italia - può valere un'altra decina di milioni.