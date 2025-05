Adzic fuori dopo 10 minuti, Conceicao entra ed esce: le scelte forti di Tudor...che ha chiesto scusa

AFP via Getty Images

Conceicao e Adzic entrano ed escono: cosa è successo



Nell' 1-1 tra Lazio-Juventus è successo di tutto tra goal, episodi arbitrali e proteste. E in questo "tutto" ci sono anche alcunefaranno inevitabilmente discutere. L'allenatore bianconero infatti ha deciso nel finale di partita di sostituire

La partita di Conceicao è durata 40 minuti; il portoghese era entrato all'intervallo al posto di un deludente Nico Gonzalez mentre Adzic aveva fatto il suo ingresso al minuto 76, al posto di Kolo Muani. All'86esimo il doppio cambio sorprendente di Tudor che toglie entrambi per mettere Vlahovic e Gatti. Reazione incredula di Adzic mentre Conceicao, come raccontato da DAZN, è stato calmato subito da Locatelli per evitare reazioni polemiche. Una scelta che comunque non passerà in secondo piano e che impone delle riflessioni sulle motivazioni.

Dietro la scelta di Tudor c'è probabilmente la necessità di alzare i centimetri della squadra con due giocatori strutturati comequest'ultimo chiamato anche a fare un lavoro di protezione per far salire la squadra. Nel momento di massima sofferenza con i bianconeri in dieci uomini dal sessantesimo e la Lazio che stava effettuando gli ultimi sforzi per pareggiare.Se da un lato si può comprendere la sostituzione di Conceicao, che era entrato a fine primo tempo,Il montenegrino era entrato con la Juve già in dieci uomini e quindi in una situazione simile a quella in cui poi è uscito. Perché quindi questa scelta? Domanda a cui Igor Tudor ha dato una risposta nel post partita, spiegando le ragioni.