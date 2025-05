Getty Images

Tenere botta. È un po’ questa la parola d’ordine nel primo tempo della Juventus . Tenere botta di fronte ad unache prende il pallino del gioco e il predominio territoriale, tenere botta quando i loro esterni spingono, tenere botta anche quando si rischia di cadere di fronte ai propri errori.Un primo tempo di fatica per la squadra di Tudor . I padroni di casa giocano meglio, creano di più, ma non sfondano. E in quelle barricate bianconere sventola la bandiera della speranza per i prossimi 45’. La questione, in questo caso, si ripete: la Juventus avrà benzina per cambiare passo?