Latramite il proprio sito ufficiale ha reso note le statistiche verso la gara di Coppa Italia contro la Lazio in programma questa sera alle 21. Qualora i bianconeri riuscissero approderebbero in finale della competizione. Questa la curiosa statistica:La Juventus potrebbe arrivare a disputare la sua 22a finale di Coppa Italia, già record nella competizione; mentre la Lazio arrivando a 11 raggiungerebbe la Fiorentina (in lotta per la 12a), dietro a Roma (16), Inter (15) e Milan (12)