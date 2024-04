LAZIO-JUVENTUS, RUGANI È UNA CERTEZZA

Unisciti a noi per rimanere sempre aggiornato sul mondo Juve con le pagine social de IlBianconero

Segui la nostra pagina Instagram per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite

per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite Per le ultime notizie , analisi approfondite e contenuti esclusivi , non perdere la nostra pagina X ! Seguici su @ilbianconerocom

, approfondite e , non perdere la nostra pagina ! Seguici su Resta in contatto con la community e partecipa alle discussioni sulla tua squadra del cuore sulla nostra pagina Facebook

Ricevi tutte le ultime notizie direttamente sul tuo telefono tramite il nostro canale Whatsapp! Iscriviti ora per non perdere neanche un aggiornamento

Lascenderà in campo domani sera alle 21 allo stadio Olimpico di Roma per affrontare lanella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Una sfida importante, in palio c'è una finale, ma i bianconeri di Massimiliano Allegri sono forti del 2-0 firmato Chiesa e Vlahovic della gara di andata allo Stadium. Chi per la trasferta della capitale non è partito è Federico Gatti, squalificato. Al suo posto però potrebbe agire DanieleIl difensore centrale in stagione ha giocato 16 partite, facendo registrare insieme ai suoi compagni ben 11 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, con una media punti di 2,25, superiore a quella ottenuta quando lui non è in campo. Nelle stesse partite la Juventus ha incassato 11 gol, ovvero 0,65 a partita (la media stagionale è 0,75) e portato a casa 8 clean sheet. Domani potrebbe ottenere una maglia da titolare.Non perderti neanche un momento del mondo Juventus, seguici ora su tutte le nostre piattaforme social!