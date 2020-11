La Lazio potrebbe fare un passo indietro e decidere di escludere dalla rosa per il match contro la Juventus i tre calciatori risultati positivi ai test analizzati al Campus Biomedico di Roma. A spiegarlo è stato Ivo Pulcini, direttore sanitario dei biancocelesti, ai microfoni di Radio Sei: "La Lazio per tutelare la salute dei propri giocatori, che viene prima di ogni cosa, ha fatto svolgere nuovi tamponi a un laboratorio terzo e non amico, perché se fosse stato un amico avrebbero detto 'Se è positivo non lo dire, era solo un accertamento'. Qui sono emerse delle positività, è stato segnalato tutto correttamente, complimenti al Campus Biomedico perché questa è la prassi. È stata avvisata la Asl che mi ha chiamato e io di botto ho fatto tutto quello che dovevo, prendendo le informazioni sulla normativa in cui c'è un po' di confusione e io sono medico, non giurista né avvocato. C'è una circolare del 12 ottobre che dice 'Se trovi un positivo lo tieni in isolamento e dopo i 10 giorni gli fai il tampone e se è negativo lo mandi tranquillamente a fare quello che deve fare'. Sto approfondendo il tema, perché ci sono dei cambiamenti sul protocollo e tutto, per non incorrere nel dubbio che possa danneggiare la salute di qualcuno, che va oltre il calcio".