Lazio-Juventus, prima della partita il corteo di protesta contro arbitri e Figc

NurPhoto via Getty Images

È iniziata con la protesta e si è conclusa tra le polemiche la sfida tra Juventus , terminata con il risultato di 1-1. Prima del fischio d’inizio, un corteo composto da centinaia di tifosi laziali è partito da Ponte Milvio, manifestando apertamente il proprio dissenso nei confronti della Lega Serie A, della FIGC e delle direzioni arbitrali.I sostenitori biancocelesti hanno voluto far sentire la loro voce contro quello che definiscono un accanimento arbitrale subito dalla squadra nel corso della stagione, evidenziando presunti torti che, a loro dire, avrebbero penalizzato il cammino della Lazio.

La partita

La partita, giocata in un clima già carico di tensione, non ha fatto altro che alimentare ulteriori discussioni. Diversi episodi arbitrali hanno infatti segnato l’incontro, tra cui spicca l’espulsione diall’inizio del secondo tempo. Il cartellino rosso ha inevitabilmente cambiato il volto del match, condizionando l’assetto della Juventus e favorendo la pressione della Lazio, che ha poi trovato il goal del pareggio.Anche dal fronte juventino non sono mancate recriminazioni. I tifosi bianconeri e diversi addetti ai lavori hanno contestato la direzione di gara dell’arbitro Davide Massa, giudicando incoerente la gestione dei cartellini. In particolare, secondo i sostenitori della Juventus, ci sarebbero state decisioni troppo severe nei confronti dei giocatori bianconeri e una mancanza di uniformità nei provvedimenti disciplinari.