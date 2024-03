Il momento della Juventus

Il momento della Lazio

Lazio-Juve, dove vederla in tv e streaming

Lazio-Juve, le probabili formazioni

All'Olimpico di Roma va in scena la partita tra, valevole per la trentesima giornata di Serie A. Entrambe le squadre sono reduci da un periodo di difficoltà che sperano di scacciare con un risultato positivo.7 punti in 8 giornate, la Juventus é in piena crisi. La speranza é che la sosta nazionali sia servita a ricaricare le batterie, soprattutto dal punto di vista mentale, per ripartire e chiudere quanto prima il discorso Champions League Cambio alla guida della Lazio con Tudor che ha preso il posto di Sarri. L'incognita più grande é proprio questa: quanto, l'ex Juve, é riuscito a motivare e cambiare volto alla squadra biancoceleste? Lazio-Juventus verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Per seguire la partita sarà necessario abbonarsi a DAZN scaricando l'app su smart tv o in alternativa su console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure su dispositivi quali TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.Incognita Luis Alberto per la Lazio, il giocatore spagnolo ha saltato la rifinitura per un problema muscolare. Lato Juventus, resistono due ballottaggi a centrocampo e attacco, con McKennie favorito su Miretti e Chiesa su Yildiz.