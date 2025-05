Lazio-Juventus, le probabili formazioni e dove vederla

Paolo Bruno

Questa sera alle 18.00 lo stadio Olimpico di Roma sarà il teatro di una delle partite più importanti della stagione:è un autentico scontro diretto per la qualificazione alla prossima Champions League. Le due squadre si presentano a questo appuntamento con ambizioni altissime e soprattutto appaiate in classifica: la Juventus è quarta con 63 punti, esattamente gli stessi di Lazio e Roma.Nell'ultimo turno di campionato i bianconeri, dopo l'1-1 maturato sul campo del Bologna, si sono fatti raggiungere in classifica dai biancocelesti a loro vincitori sul campo dell'Empoli. A dirigere la gara sarà Davide Massa, mentre nella sala VAR di Lissone ci saranno Mazzoleni e Chiffi.

Lazio-Juventus, dove vederla in tv e streaming

Partita: Lazio-Juventus

Data: sabato 10 maggio 2025

Orario: 18.00

Canale TV: DAZN

Streaming: DAZN

Lazio-Juventus, le probabili formazioni

Scorri la gallery per le probabili scelte di Marco Baroni e Igor Tudor.