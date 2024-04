LAZIO-JUVENTUS, DOVE VEDERE LA GARA



LAZIO-JUVENTUS, LE PROBABILI FORMAZIONI

Una sfida decisiva per la Juventus che vuole ottenere un pass per la finale di Coppa Italia, unica speranza stagionale rimasta. Quel 2-0 dello Stadium sulla Lazio è da mantenere ed allo Stadio Olimpico non sarà cosi semplice. Non saranno della gara Moise Kean, Mattia De Sciglio (influenza) e Federico Gatti squalificato.La sfida di Coppa Italia sarà visibile sulla tv in chiaro su Canale 5 e su Mediaset Infinity in streaming da dispositivi mobili.Clicca su "vai alla gallery" per le probabili scelte dei due allenatori.Non perderti neanche un momento del mondo Juventus, seguici ora su tutte le nostre piattaforme social!