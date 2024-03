Lazio-Juve, le probabili scelte di Allegri

Difesa

Centrocampo

Attacco

Lazio-Juve, la probabile formazione

Szczesny

Gatti

Bremer

Danilo

Cambiaso

McKennie

Locatelli

Rabiot

Iling

Chiesa

Kean

. Facile più a dirsi che a farsi, ma lucidità e concentrazione sono ingredienti necessari allaper cucinare un piatto che permetta ai bianconeri di salire in balconata – per citare un famoso talent-cooking -, e che fuor di metafora possa far uscire Madama dal periodo di crisi. 11 punti in 55 giorni : questo l’obiettivo fissato da Massimiliano Allegri per far sì che la sua Juventus possa chiudere il discorso qualificazione alla prossima Champions League. E si parte da domani, dall’Olimpico, contro la nuovadi Igor Tudor.La retroguardia è il settore di campo con meno punti di domanda. Ci sarà Szczesny a guidarla dai pali, rinfrancato dalla qualificazione agli Europei; davanti a lui il rodato trio Gatti, Bremer e Danilo. Assente Alex Sandro che si è fermato per un sovraccarico muscolare e non è partito alla volta di Roma.Davanti alla difesa il solito Locatelli, insostituibile nelle logiche di Massimiliano Allegri; così come Adrien Rabiot alla sua sinistra. Il primo ballottaggio e nel ruolo di mezzala destra, con McKennie favorito su Miretti, nonostante la trasferta transoceanica. Sugli esterni, a destra Cambiaso e a sinistra Iling; mentre Kostic si è fermato per un’influenza. Secondo ballottaggio: Chiesa-Yildiz. In vantaggio l’italiano che dovrebbe fare da spalla alla certezza Moise Kean che, come preannunciato da Allegri, partirà titolare al posto degli assenti Vlahovic e Milik.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.