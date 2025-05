Lazio-Juventus, polemiche sui biglietti. E dal club 'bacchettano' i tifosi

Getty Images

Lazio-Juventus, la polemica sui biglietti

Si preannuncia un clima rovente allo stadio Olimpico di Roma sabato per, match che potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa alla Champions League. Si stimano, ma in casa biancoceleste è scoppiata una polemica: molti tifosi contestano infatti la scelta del club di destinare anche metà della Curva Sud ai sostenitori bianconeri. Per chiarire la decisione nelle scorse ore è intervenuto, responsabile marketing della Lazio, che ne ha parlato ai microfoni di Radiosei.

I prezzi

"Al momento ci sono ancora 1.500 posti nel distinto sud-est", le sue parole riportate da Calciomercato.com. "Avevamo riservato quattro giorni di vendita esclusiva per i tifosi della Lazio. Quattro giorni non mi sembrano pochi, ma sono stati venduti solo 4 mila biglietti. E a oggi la Maestrelli (la Curva Sud, ndr) è di fatto ancora vuota. Quindi perché dovrebbe essere un problema dividerla in due e mettere i tifosi della Juve vicino al settore ospiti per una questione di sicurezza? Se nei giorni di vendita esclusiva fossero stati venduti 30 mila biglietti, il problema non si porrebbe e gli juventini non entrerebbero. In ogni caso, in distinti sud-est e in Maestrelli c'è ancora molta disponibilità di post, come anche nella Tevere lato sud. Quindi non c'è stata tutta questa invasione juventina come si racconta. Saranno i soliti 10 mila quelli della Juventus, non c'è una corsa clamorosa da parte loro".E ancora: "Mi chiedo inoltre come si possa pensare di impedire a un tifoso juventino che risiede a Roma o nel Lazio di comprare un biglietto in distinti sud-est o in Tevere? Tenere l’esclusiva per i tifosi laziali solo con le tessere di fidelizzazione significherebbe avere un Lazio-Juve con 38 mila spettatori e poi dovremmo impedire di fatto la vendita libera, cosa assolutamente non prevista dalle direttive. Domando ai tifosi della Lazio piuttosto perché durante la vendita esclusiva non siano stati esauriti i posti loro dedicati. Dobbiamo decidere se avere uno stadio mezzo vuoto o pieno: se da oggi facciamo solo la vendita con le fidelity card, vuol dire che facciamo 5 mila tifosi in meno a partita, anche quando giochiamo contro il Lecce".Un’altra lamentela ricorrente in casa biancoceleste riguarda, un tema che ha spesso diviso la tifoseria. Canigiani ha risposto anche su questo punto: "Con l’abbonamento nei settori popolari un tifoso avrebbe speso 14 euro a partita. Sapete quanto paga un aquilotto (tessera riservata a bambini e ragazzi sotto i 14, ndr) per questa partita? 10 euro, anche in Monte Mario. Io penso che di sabato alle 18, per una partita del genere, ci sono poche scuse per non venire allo stadio".