Lavola in finale di, ma non vince e soprattutto non convince. Ancora una volta sono pochissime le note liete della squadra bianconera, che pure allo stadio Olimpico contro laha messo in campo l'ennesima prestazione deludente e confusionaria finendo per essere salvata da due subentrati dalla panchina. Un copione già visto, con Massimilianoche, pur con un sospiro di sollievo per l'obiettivo raggiunto, è diventato di nuovo bersaglio di critiche, comunque nel contesto di una squadra in cui è davvero difficile attribuire sufficienze in pagella.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.