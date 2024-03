Lazio-Juventus, le pagelle dei giornali

CLICCA IN ALTO SU GALLERY PER LE PAGELLE DEI GIORNALI SPORTIVI

e prosegue la crisi che dura da ormai più di due mesi. Il gol di Marusic nell'ultima azione del match certifica le difficoltà prima di tutto mentali della squadra di Massimiliano Allegri. Le scelte del tecnico, da De Sciglio a Miretti, sono un buco nell'acqua e i cambi non aiutano. LE NOSTRE PAGELLE A salvarsi tra le fila bianconere, come ormai da settimane, sono pochi. Federico Chiesa divide come spesso gli capita; è l'unico a provare qualcosa ma non sempre riesce. Bocciato in generale il centrocampo, compreso chi è subentrato dopo. Bremer tra i migliori. Tutti d'accordo invece su Allegri, bocciato per le scelte fatte.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.