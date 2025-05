2025 Getty Images

Che beffa nel finale. La Juventus non ci mette qualità e nemmeno particolare gamba. Ma lotta, lotta fino alla fine, fino a quando le barricate reggono. Ma poi crollano, crolla Gatti che era stato messo lì per quello e invece viene beffato anche lui sul cross finale.Si vede il carattere, si vede la voglia. Ma non basta. Un punto che tiene ancora tutto aperto in chiave Champions League.