Lazio-Juventus, multati entrambi i club: il motivo

Perché Juventus e Lazio sono state multate

Non solo la squalifica per due giornate di Pierre Kalulu . Al termine della 36^ giornata di Serie A, laè citata nel comunicato odierno del Giudice Sportivo anche per aver ricevuto una, "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre bottiglie in plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS". I fatti risalgono appunto al match di sabato sul campo della Lazio, concluso 1-1 con la beffa del goal nel finale di Matias Vecino che ha risposto a quello di Randal Kolo Muani.

Sanzione anche per il club di casa, sempre da 2.000 euro, "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS". Confermata, come previsto, anche la squalifica di un turno per Nicolò Savona e Khephren Thuram , entrambi ammoniti da diffidati nel match allo stadio Olimpico e dunque destinati a saltare la prossima gara contro l'Udinese.