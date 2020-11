Prima partita dell'ora di pranzo in questa stagione per la Juventus, impegnata all'Olimpico di Roma contro la Lazio per la 7^ giornata di Serie A. La squadra allenata da Pirlo si presenta nella capitale senza Chiellini, Ramsey e Chiesa (oltre ai lungodegenti Alex Sandro e De Ligt) mentre i biancocelesti sono privi di Immobile, Leiva e Strakosha. L'arbitro è Davide Massa di Imperia, coadiuvato dai guardalinee Meli e Alassio. Quarto uomo Sacchi. Il Var è Mazzoleni, assistito dall'Avar Cecconi.



Segui qua in diretta tutti gli episodi da moviola di Lazio-Juve





91' - Dybala finisce a terra fuori area, vicino alla linea di fondo della fascia destra offensiva della Juve. Sgambettato da Milinkovic-Savic, Massa non ravvisa il fallo.





84' - AMMONITO CUADRADO: due gialli per parte ora. Cuadrado arriva in ritardo (anche se non affonda il tackle) su Acerbi vicino alla linea del fallo laterale. Massa estrae il cartellino





78' - AMMONITO AKPA AKPRO: secondo giallo per la Lazio, intervento nettamente in ritardo dell'appena entrato Akpa Akpro su Bentancur.





74' - PROTESTE LAZIO: sospetto tocco col braccio di Cristiano Ronaldo in barriera su una punizione battuta da Milinkovic-Savic. Massa si consulta brevemente col Var e dà solo calcio d'angolo. 51' - AMMONITO BENTANCUR: un giallo per parte dunque adesso. L'arbitro punisce la trattenuta reiterata dell'uruguayano su Luis Alberto (impedendogli di girarsi) in mezzo al campo. Gli animi accennano ora a scaldarsi



45' - AMMONITO CATALDI: primo giallo del match, per Cataldi. Il centrocampista laziale ha atterrato Kulusevski lanciato all'ingresso dell'area biancoceleste, punizione dal limite e corretta sanzione da parte di Massa



22' - Danilo lanciato sulla fascia sinistra, davanti alle panchine, fermato da una sbracciata di Milinkovic-Savic: Massa lascia correre, Pirlo e il terzino brasiliano protestano



15' - REGOLARE IL GOL DEL VANTAGGIO: Cuadrado è perfettamente in gioco sull'appoggio di Bentancur, e sul cross teso del colombiano Ronaldo è dietro la linea della palla