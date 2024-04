Arbitro: Daniele Orsato

Assistenti: Carbone e Perotti

IV ufficiale: Marcenaro

Var: Di Paolo

Avar: Irrati

Lazio-Juve, la moviola LIVE

si affrontano per il ritorno della semifinale di Coppa Italia, calcio d'inizio allo stadio Olimpico alle ore 21. I bianconeri partono dal vantaggio di 2-0 ottenuto nella partita di andata all'Allianz Stadium. E' la quarta volta che Juve e Lazio si affrontano in stagione. Il bilancio dice due vittorie per la squadra di Allegri, una per i biancocelesti. In palio c'è un posto in finale contro Atalanta o Fiorentina (15 maggio). Segui su IlBianconero la moviola della partita con in principali episodi arbitrali.35' - Giallo pesante per Manuel Locatelli che era diffidato e salterà l'eventuale finale.33' - Proteste anche di Rabiot che recupera palla su Gila in ottima posizione ma in maniera irregolare secondo Orsato.30' - Fallo di Castellanos su Danilo in mezzo al campo, proteste di Tudor.12' - Gol della Lazio con Castellanos che salta sopra Alex Sandro ma senza commettere fallo.7' - Proteste della Lazio che chiedevano un tocco di mano di Cambiaso prima che calciasse verso la porta biancoceleste.1' - Inizia il match, arbitra Orsato.