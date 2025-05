Lazio-Juventus, la moviola dei giornali e le pagelle dell’arbitro Massa

Getty Images

La moviola dei giornali

Non sono di certo mancati gli episodi in Lazio-Juventus . Episodi che hanno condizionato l’andamento del match, che hanno generato polemiche e ancora lo faranno. Dall’espulsione di Kalulu alla gestione dei cartellini, fino ad arrivare al goal di Vecino nel finale. Sui quotidiani sportivi di questa mattina, le moviole e le pagelle dell’arbitro– All’8’ manca già un giallo a Marusic per intervento su Weah. Al 15’ Mandas su Nico: nulla. Al 27’ Savona prende il giallo su Isaksen: trattenuta sì ma lontano dalla porta, eccessivo. All’alba della ripresa, graziato Pellegrini: è da giallo su Alberto Costa (ok il vantaggio ma poi…) e sarebbe stato il primo di due visto quello successivo su Adzic. Al 13’ st, colpo gratuito alla nuca di Kalulu a Castellanos: serve il Var, condotta violenta, rosso inevitabile. Al 42 st: Di Gregorio da rigore su Castellanos se, prima, Taty non fosse stato in fuorigioco.

MASSSA 5: Non impeccabile già prima, perde via via l’aderenza a un match ruvido dal colpo di Kalulu (Il Var può intervenire per sospetto cartellino rosso) in poi.– Il commento di: Partita delicata in ottica Champions quella tra Lazio e Juventus, complicata da gestire per Massa. Tecnicamente dà continuità al proprio stile, concludendo con 24 interventi sanzionati. Sono due gli episodi principali da analizzare: il rigore inizialmente concesso ai biancocelesti e il gol del pareggio. In occasione del primo, l’arbitro di Imperia vede bene sul contatto Di Gregorio-Castellanos. Il penalty viene però revocato per fuorigioco dello stesso argentino. Poi, invece, c’è un check del VAR per possibile fuorigioco sul gol dell’1-1 di Vecino, ma il marcatore viene tenuto in gioco di qualche centimetro da Gatti. Partita “calda” dal punto di vista disciplinare, e infatti Massa conclude con 10 cartellini – 5 per parte. L’unica svista riguarda il mancato giallo nel primo tempo per Guendouzi (ammonito nella ripresa), mentre spicca il rosso per Kalulu. Ingenuo il francese, espulso per una manata a pallone lontano su Castellanos. Immagine sfuggita ai più sul live, dopodiché guardando bene il replay si vede come il francese – anche se le riprese sono lontane, ma si coglie il gesto – dia un colpo all’avversario sulla nuca. Difficile coglierlo dal campo, ma espulsione fatta dopo OFR, in conformità con la linea di Rocchi, che in passato ha chiesto di punire il gesto anche al netto dell’intensità.MASSA 5: Deve ricorrere per due volte al Var, ma desta perplessità soprattutto la gestione dei falli e dei cartellini: inspiegabile il mancato giallo a Guendouzi nel primo tempo.- Tiene la partita Massa (6), anche se ha avuto bisogno dell’OFR per vedere il colpo di Kalulu (ingenuità colossale) ai danni di Castellanos: qualcuno doveva vederlo. Overrule sul rigore dato (e poi tolto) alla Lazio: decisione corretta, non c’è penalty nel primo tempo per i biancocelesti (si tratta infatti di una deviazione di spalla di Khephren Thuram).DA ROSSO – Colpo con il braccio destro di Kalulu sulla schiena di Castellanos (che si tocca la faccia): l’episodio sfugge a tutti, in particolare a Massa, al quarto ufficiale Guida e all’assistente Berti. Ma non a Mazzoleni al VAR di Lissone. Arriva l’OFR (on-field review) e il cartellino rosso è inevitabile: l’ingenuità di Kalulu è evidente, così come il colpo sferrato.RIGORE MA... – Netto intervento in ritardo di Di Gregorio su Castellanos, l’unico a toccare il pallone. Rigore concesso in campo, senza segnalazioni da parte dell’assistente Berti, ma il tocco precedente di Pedro lo mette in fuorigioco. Corretto l’overrule.NO RIGORE – Cross di Isaksen, Khephren Thuram devia con la spalla destra: il braccio è lungo il corpo, non aumenta il volume e non si può parlare di fallo di mano. Anche senza questa considerazione, non sarebbe stato comunque rigore.REGOLARE – Tutto regolare nell’azione del gol dell’1-1 di Vecino: sia lui che Zaccagni sono in gioco. Non può essere considerato fallo il leggero contatto su Gatti, che cade senza una vera spinta.