Lazio-Juventus LIVE 0-0: Isaksen pericoloso, ci prova anche Alberto Costa

Uno spareggio tira l'altro. E allora ecco che la Juventus , reduce dall'1-1 in casa del Bologna, è pronta a scendere in campo allo stadio Olimpico contro laper il secondo scontro diretto consecutivo, che può valere un pezzo di qualificazione alla prossima Champions League. L'obiettivo è andare a caccia di una vittoria per provare a lasciarsi definitivamente alle spalle gli stessi biancocelesti, al momento appaiati in classifica, e mettere un po' di pressione alle altre rivali per il quarto posto, tra cui la Roma che sarà impegnata lunedì sera nella delicata sfida contro l'Atalanta e il Bologna che ieri ha perso contro il Milan.

Lazio-Juventus, i temi del match

Lazio-Juventus LIVE

Mandas

Marusic

Gila

Romagnoli

Pellegrini

Guendouzi

Rovella

Isaksen

Dele-Bashiru

Zaccagni

Castellanos

Di Gregorio

Kalulu

Renato Veiga

Savona

Alberto Costa

Locatelli

Thuram

Weah

Nico Gonzalez

McKennie

Kolo Muani

Per Igor Tudor ancora diverse assenze, a cominciare da quella particolarmente pesante di Kenan Yildiz che oggi sconterà il secondo e ultimo turno di squalifica dopo la gomitata con cui ha colpito Alessandro Bianco durante Juventus-Monza. Assenti anche Teun Koopmeiners e Andrea Cambiaso, mentre sono tornati a disposizione dopo i rispettivi problemi fisici Dusan Vlahovic e Federico Gatti, che però partiranno dalla panchina per poi eventualmente subentrare a gara in corso. Scelte sostanzialmente obbligate, dunque, per il tecnico croato, che ha deciso di dare una chance da titolare anche ad Alberto Costa, affidandosi ai suoi uomini di fiducia per schierare l'ormai consueto 3-4-2-1 con Randal Kolo Muani quale unica punta.Dall'altro lato della barricata, Marco Baroni ha recuperato almeno per la panchina due elementi importanti come Nuno Tavares e Manuel Lazzari, ed è assolutamente intenzionato a fare in modo di mettere in difficoltà i bianconeri. Quella odierna, tra l'altro, è una sfida speciale anche per lo stesso Tudor, che l'anno scorso di questi tempi sedeva proprio sulla panchina della Lazio che ha poi lasciato a fine stagione, dopo aver raggiunto l'obiettivo della qualificazione all'Europa League. Oggi, come dicevamo, in palio c'è qualcosa di più, un traguardo da 60 milioni di euro che la Juventus non può permettersi di mancare, per potersi garantire un futuro ad alti livelli e, soprattutto, vincente.Fischio d'inizio allo stadio Olimpico alle 18.00. Arbitra Davide Massa.





