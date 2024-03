Lazio-Juve LIVE, la cronaca in diretta

Lazio-Juve, le formazioni UFFICIALI

Juventus (4-3-3)

Szczesny

Danilo

Bremer

Rugani

De Sciglio

Miretti

Locatelli

Rabiot

Cambiaso

Kean

Chiesa

Lazio (3-4-2-1)

Mandas;

Gila,

Romagnoli,

Casale;

Marusic,

Kamada,

Cataldi,

Felipe Anderson;

Pedro,

Zaccagni;

Castellanos.

Lazio-Juve, tutte le statistiche

NUMERI E STATS

Dopo i pareggi contro Atalanta e Genoa, la Juventus potrebbe pareggiare tre partite consecutive in Serie A per la prima volta dal periodo tra il settembre e l’ottobre 2020, con Andrea Pirlo in panchina.

La Juventus ha incassato 12 dei 23 gol concessi in questa stagione nel 2024, il 52%. in percentuale ne hanno concessi di più nel nuovo anno solare solo il Las Palmas (53%) e il Nizza (55%).

La Juventus è una delle due formazioni ad avere concesso meno reti su sviluppo di calcio da fermo nella Serie A 2023/2024 (cinque, al pari dell’Inter).

La Juventus ha segnato nove gol di testa in questo campionato e nella Serie A 2023/2024 hanno fatto meglio solamente Roma (11) e Fiorentina (12) – dall'altra parte la Lazio è la squadra che ha trovato meno reti con questo fondamentale (due) –.

La Juventus ha segnato sei gol nel campionato in corso in seguito a recuperi alti del pallone e in questa Serie A solo Napoli (10) e Inter (sette) hanno fatto meglio. Allo stesso tempo l’avversario di giornata ha incassato solo due reti da queste situazioni di gioco nel torneo in corso.

La Juventus ha segnato sette gol su sviluppo di corner in questo campionato, meno solo del Milan (otto). Allo stesso tempo, però, la Lazio ha subito due reti in queste situazioni di gioco in questa Serie A e nessuna squadra ha fatto meglio (a due anche Inter, la stessa Juventus e il Milan).

I NOSTRI

Moise Kean è ancora a secco di gol in 14 presenze in questo campionato e in generale non va a segno da 18 partite di Serie A; l’unica punta della Juventus ad avere un digiuno più lungo nell’era dei tre punti a vittoria è stata Marcelo Zalayeta (19, tra ottobre 2002 e aprile 2003). Il classe 2000 ha realizzato due reti contro la Lazio in Serie A, solamente contro l’Empoli (tre gol) ha fatto meglio nel massimo campionato italiano – contro i biancocelesti è arrivata la sua ultima doppietta in bianconero (13/11/2022, all’Allianz Stadium) –.

Nelle sei partite di questo campionato in cui Moise Kean è partito titolare la Juventus non ha mai perso: cinque vittorie e un pareggio per i bianconeri, con una media di 2.7 punti a partita, contrapposta all’1.9 senza di lui dal primo minuto.

La Juventus ha vinto solo il 25% degli incontri senza Dusan Vlahovic in questo campionato (1/4), mentre la percentuale di successi sale al 64% con l’attaccante serbo in campo nella Serie A 2023/2024. L’ultima partita senza né il serbo né Arkadiusz Milik per la Juventus in Serie A è stata il 1° ottobre 2023 contro l’Atalanta, incontro terminato 0-0.

Dopo essere rimasto a secco nei primi sei confronti di Serie A contro la Lazio, Federico Chiesa ha realizzato due reti e fornito due assist nelle sei sfide più recenti contro i biancocelesti nella competizione. L’attaccante della Juventus ha segnato cinque gol in trasferta in questo campionato e fuori casa non ha mai fatto meglio in una singola stagione di Serie A, con una singola squadra.

Tra i calciatori della Juventus solo Filip Kostic (4.8) conta più cross su azione per 90 minuti rispetto a Samuel Iling-Junior (4.2).

Solo Rafael Leao (13) e Federico Dimarco (12) hanno creato più chiare occasioni da gol per i compagni di Filip Kostic (10) in questa Serie A; il serbo ha servito 12 assist dall’inizio dello scorso campionato, almeno quattro più di qualsiasi altro giocatore della Juventus.

Adrien Rabiot (149), a un passo dalle 150 presenze in Serie A, ha segnato due gol e fornito due assist vincenti contro la Lazio nella competizione, contro nessuna squadra ha fatto meglio nel massimo campionato italiano (quattro partecipazioni attive anche contro l’Empoli).

Andrea Cambiaso ha realizzato due gol e fornito tre assist in questo campionato e con una partecipazione attiva migliorerebbe la sua migliore prestazione in una stagione di Serie A (cinque partecipazioni – una rete e quattro assist – anche nel 2021/2022, con il Genoa).

Bremer ha realizzato due gol in questo campionato e dopo la sua prima stagione in cui non aveva trovato reti (2018/2019, con cinque presenze), potrebbe diventare il secondo difensore capace di segnare almeno tre gol in ognuno degli ultimi cinque tornei di Serie A, dopo Theo Hernandez.

Manuel Locatelli è il centrocampista che ha effettuato con successo più passaggi lunghi in questo campionato (140). Considerando i giocatori di movimento solo Amir Rrhamani ha fatto meglio (141).

Solo Olivier Giroud (otto) ha fornito più assist di Weston McKennie (sette) in questa Serie A; in particolare, il calciatore statunitense ha partecipato con quattro passaggi vincenti a quattro delle ultime cinque reti della Juventus in campionato.

SFIDA IN PANCHINA

Da giocatore Igor Tudor ha giocato 110 partite di Serie A con la maglia della Juventus, realizzando anche 15 gol.

Igor Tudor conta una vittoria e una sconfitta contro la Juventus in Serie A, entrambe sulla panchina dell’Hellas Verona tra il 2021 e il 2022.

Massimiliano Allegri (499) è vicino alle 500 panchine in Serie A, e con questa arriverà a una sola partita di distanza dalla "Top 10" degli allenatori con più gare nel massimo campionato italiano (Luigi Radice 501).

Sono 15 le vittorie di Massimiliano Allegri sulla Lazio in Serie A (5N, 6P) e nella competizione ha fatto meglio solo contro Bologna, Cagliari e Chievo Verona (16).

Due precedenti (entrambi risalenti alla stagione 2021/2022) in Serie A tra Igor Tudor e Massimiliano Allegri, da allenatori, con una vittoria per parte.

All'Olimpico di Roma va in scena la partita tra, valevole per la trentesima giornata di Serie A. Entrambe le squadre sono reduci da un periodo di difficoltà che sperano di scacciare con un risultato positivo.Per l'occasione, i bianconeri si vestono di un nuovo abito tattico , frutto delle valutazioni fatte in settimana da Massimiliano Allegri . Per quel che riguarda i biancocelesti, la grande curiosità è sull'impatto che avrà da subito Igor Tudor, grande ex di serata.Da Juventus.com: