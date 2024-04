Lazio-Juventus LIVE: la cronaca in diretta

Lazio-Juventus, le formazioni ufficiali

LAZIO (3-4-2-1)

Mandas;

Casale,

Romagnoli,

Gila;

Hysaj,

Guendouzi,

Cataldi,

Marusic;

Felipe Anderson,

Luis Alberto;

Castellanos.

JUVENTUS (3-5-2)

Perin

Danilo

Bremer

Alex Sandro

Cambiaso

McKennie

Locatelli

Rabiot

Kostic

Chiesa

Vlahovic

Lazio-Juventus, dove vederla in tv e streaming

Lazio-Juventus, numeri e statistiche

LAZIO-JUVENTUS: LO STATO DI FORMA DELLE DUE SQUADRE

La Lazio non perde in casa in Coppa Italia dal gennaio 2016, proprio contro la Juventus (0-1 con gol di Stephan Lichtsteiner); da allora, per i biancocelesti 13 partite con 11 successi e due pareggi e con soli cinque gol subiti nel periodo (nove clean sheet).

Negli anni duemila, la Lazio è riuscita a ribaltare l’esito della sfida soltanto una volta nelle quattro occasioni in cui ha perso il match di andata in un doppio confronto di Coppa Italia, avendo ragione proprio della Juventus ai quarti di finale del gennaio 2000 (sconfitta 3-2 a Torino, vittoria 2-1 a Roma).

La Lazio viene da due vittorie in campionato ma solo a inizio gennaio è riuscita a infilare tre successi consecutivi nel 2024, considerando tutte le competizioni: in Serie A contro Udinese e Lecce, in Coppa Italia contro la Roma (5V di fila se contiamo anche la fine del 2023).

La Juventus potrebbe arrivare a disputare la sua 22a finale di Coppa Italia, già record nella competizione; mentre la Lazio arrivando a 11 raggiungerebbe la Fiorentina (in lotta per la 12a), dietro a Roma (16), Inter (15) e Milan (12).

La Juventus ha sempre raggiunto la finale di Coppa Italia nelle 10 occasioni in cui ha vinto il primo incontro in semifinale, mentre più in generale ha avuto la meglio nelle ultime nove sfide di andata e ritorno partendo da un successo; l’ultimo precedente negativo risale alla doppia finale 2002 contro il Parma (2-1 interno e sconfitta 1-0 al Tardini, con i Ducali vincitori grazie alla regola dei gol in trasferta).

La Juventus non arriva ai supplementari in una semifinale di Coppa Italia dal marzo 2016, quando all’andata vinse 3-0 contro l’Inter, per poi perdere 3-0 nella gara di ritorno – in quel caso comunque i bianconeri passarono il turno ai calci di rigore.

La Juventus non vince in trasferta da sei partite (3N, 3P); considerando tutte le competizioni, i bianconeri potrebbero infilare una serie di sette incontri esterni senza successi nella stessa stagione per la prima volta dal periodo tra marzo e maggio 2010 (ultime sette gare fuori casa con Alberto Zaccheroni, le quali videro sei sconfitte e un pareggio tra Serie A ed Europa League).

La Juventus torna in campo e lo fa con l’obiettivo di conquistare la finale di Coppa Italia, un modo per riportare un trofeo al JMuseum. Di fronte la Lazio di Igor Tudor che sta facendo dell’aggressività il suo punto di forza e che da subito proverà a imporre il suo ritmo e annullare il doppio vantaggio bianconero.Tutta la pressione è sulle spalle della squadra bianconera che, tra gli obiettivi stagionali designati, ha proprio il raggiungimento della finale di Coppa Italia. Per questo, pochi cambi rispetto alla formazione tipo e fiducia ai solito, senza inventarsi nulla.Lazio-Juventus sarà trasmessa in diretta su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.