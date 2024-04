La Lazio si prepara a sfidare la Juventus nel ritorno di Coppa Italia, consapevole di aver bisogno di una gara perfetta per ribaltare il risultato dell'andata, in cui i biancocelesti uscirono sconfitti 2-0 dall'Allianz Stadium. Quali scelte farà Igor Tudor? Ballottaggio in attacco dove però Castellanos è favorito su Immobile per partire dall'inizio. In difesa ci saranno Romagnoli e Gila come coppia centrale. Di seguito la probabile formazione della Lazio.Mandas; Patric, Romagnoli, Gila; Marusic, Vecino, Kamada, Hysaj; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. All. Tudor.