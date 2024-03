La Juve non è guarita. La Juve non ha vinto. La Juve è ancora in balia di se stessa. Il primo dei due impegni contro la Lazio termina con il risultato più giusto e pure quello più inutile: unche affossa definitivamente i bianconeri, che ora minaccia seriamente. Di vittorie non se ne vedono più, adesso la statistica è 1 in 9 partite. 7 punti nelle stesse partite. Che dire, se non 'crisi'. Nerissima.Alla fine, scegliete pure voi: bicchiere mezzo o completamente vuoto? La sensazione è che si sia rovesciato direttamente. E che alla Champions, tabella di Allegri alla mano, adesso manchino ben oltre gli 11 punti. Ma una reazione. Che non c'è stata. Che non arriverà senza una scossa. Tre vittorie e due pareggi. Nulla d'impossibile, ma bisognerà tornare a correre quanto prima.