Dentro o fuori. La Juventus torna in campo e lo fa con l’obiettivo di conquistare la finale di Coppa Italia, un modo per riportare un trofeo al JMuseum. Di fronte la Lazio di Igor Tudor che sta facendo dell’aggressività il suo punto di forza e che da subito proverà a imporre il suo ritmo e annullare il doppio vantaggio bianconero.Tutta la pressione è sulle spalle della squadra bianconera che, tra gli obiettivi stagionali designati, ha proprio il raggiungimento della finale di Coppa Italia. Per questo, pochi cambi rispetto alla formazione tipo e fiducia ai solito, senza inventarsi nulla.Clicca la gallery per le immagini del pre partita.