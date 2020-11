Lazio-Juventus inizierà fra tre quarti d'ora all'Olimpico di Roma. Chiesa non sarà neanche in panchina a causa di un lieve fastidio muscolare. Kulusevski titolare a destra, mentre McKennie si siede in panchina: al suo posto Frabotta. C'era anche curiosità su come Simone Inzaghi avrebbe sopperito alle assenze di Strakosha, Leiva e Immobile: giocano Reina, Cataldi e Muriqi.

Queste le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Frabotta; Morata, Ronaldo. All. Pirlo

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Fares; Correa, Muriqi. All. S.Inzaghi​