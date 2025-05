Lazio-Juventus, l'accoglienza dell'Olimpico per l'ex Tudor

2025 Getty Images

Lazio-Juventus, l'accoglienza per Tudor

è una sfida che può decidere la corsa della Champions League e sarà una gara con un sapore ancor più particolare per Igorhe torna in uno stadio che conosce bene. Il tecnico croato infatti ha passato alcuni mesi sulla panchina biancoceleste nella passata stagione. Un'esperienza positiva dal punto di vista dei risultati ma decisamente meno per come poi si sono lasciate le parti.Tudor, come da abitudine, è entrato in campo per seguire il riscaldamento della squadra. Il tecnico è entrato subito dopo i giocatori.Nessun coro particolare ma indifferenza e qualche fischio per l'allenatore bianconero.

Nella conferenza stampa di vigilia, Tudor aveva risposto ad una domanda sul suo periodo alla Lazio rivendicando il lavoro fatto: " Dico solo due cose, là si è fatto un grande lavoro, preso una squadra in grande difficoltà e portata in europa league, nella mini classifica eravamo secondi, dopo con pace e serenità ho preso la decisione di andare via, gli auguro il meglio, tutto qua".