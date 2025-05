Lazio-Juventus la MOVIOLA: Mandas colpisce Nico Gonzalez in area. Thuram ammonito, era diffidato

Getty Images

Uno degli anticipi della 36esima giornata di Serie A vede affrontarsi, con il calcio d'inizio alle ore 18. Si tratta di un appuntamento importantissimo per entrambe le squadre visto che si trovano a pari punti insieme alla Roma e si contendono il posto in Champions League. All'andata era finita 1-0 per i bianconeri grazie all'autogoal nel finale di Gila; con un pareggio la Juventus resterebbe avanti alla Lazio in classifica per via degli scontri diretti a favore.A dirigere Lazio-Juventus sarà Davide Massa della sezione di Imperia. Di seguito la designazione completa per uno dei match di cartello del 36esimo turno di Serie A.

Lazio-Juventus, la designazione arbitrale

Arbitro: Davide Massa

Assistenti: Baccini - Berti

Quarto uomo: Guida

Var: Mazzoleni

Avar: Chiffi



Lazio-Juventus, la moviola

Di seguito la moviola LIVE di Lazio-Juventus con il racconto di tutti i principali episodi arbitrali in una sfida che si preannuncia molto intensa vista la posta in palio. QUI PER IL LIVE DI LAZIO-JUVENTUS. 20' - Primo giallo del match, ammonito Thuram per un fallo su Zaccagni a metà campo. Il francese era diffidato e salterà Juve-Udinese.15' - Su calcio d'angolo Nico Gonzalez anticipa Mandas di testa e poi viene colpito dal portiere. Contatto abbastanza netto da fischiare rigore. Il commento di Marelli. 9' - Marusic da dietro ferma in maniera dura Weah, per Massa è solo fallo, nessun giallo ma il terzino ha rischiato.