Koopmeiners sente ancora dolore: può farcela per la Lazio?

La Juventus tornerà in campo oggi per preparare la sfida contro la Lazio. Tanti aspetti su cui lavorare, a partire da ciò che non ha funzionato a Bologna: l'attacco ha mostrato ancora una volta le sue difficoltà a concretizzare le occasioni, conche non ha mai tirato in porta al Dall'Ara. La Juve continua a faticare nelle situazioni di vantaggio, infatti ha persononostante fosse avanti.Insomma, Tudor ha a disposizione pochi giorni per puntare su tanti concetti, ma a questo punto è indispensabile mandare in campo la miglior formazione: la Champions League è un obiettivo troppo importante per questa e per la prossima stagione. A questo proposito, l'allenatore bianconero cercherà di lavorare con il maggior numero di giocatori, ma dovrà fare a meno di alcuni, tra cuie ancora

Le condizioni di Koopmeiners

Rimane da valutare, invece, la situazione di: l'olandese ha saltato tre partite dopo essere tornato al goal, il primo sotto la gestione di Tudor, che aveva riacceso una piccola luce sulle speranze. Ma come sta il centrocampista?L'ex Atalanta non è partito neanche per Bologna, dopo essere rimasto fuori dai convocati anche contro Monza e Parma. Koopmeiners ha svolto delle terapie specifiche nei giorni scorsi per smaltireche lo tiene ai box da 3 settimane.L'olandese, però,alla fine degli allenamenti e dunque non è ancora recuperato: nella seduta di oggi dovrebbe, e dunque le sue condizioni verranno ancora valutate nei prossimi giorni. La sua presenza contro la Lazio non è ancora certa, ma Tudor spera di averlo a disposizione per un big match fondamentale, e se dovesse farcela si potrebbe rivederesulla sinistra.





