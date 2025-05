Lazio-Juventus, Kalulu espulso per condotta violenta: quante giornate di squalifica prenderà il difensore

Espulsione Kalulu in Lazio-Juventus, quante giornate prende?

Episodio chiave al minuto 58' dicon il risultato a favore dei bianconeri di 1-0. La squadra di Igor Tudor infatti rimane in dieci uomini per l'espulsione di Pierre Kalulu.quando aveva già scaricato il pallone. L'attaccante della Lazio è rimasto a terra richiamando l'attenzione del VAR. Inizialmente infatti Massa non è intervenuto. Dopo un controllo al monitor, il direttore di gara ha deciso di espellere Kalulu. IL COMMENTO DI MARELLI.



Quali partite salta Kalulu?

Un rosso pesante per la Juventus visto che oltre a dover giocare in dieci uomini per quasi tutto il secondo tempo perderà Kalulu in questo finale di campionato. In attesa della decisione del giudice sportivo, si può già indicare quale sarà la squalifica del giocatore. Molto probabilmente infatti Kalulu sarà squalificato per due giornate per condotta violenta, come era successo a Kenan Yildiz nella gara con il Monza.Kalulu sarà quindi squalificato sicuramente nella prossima giornata di campionato con l'Udinese e molto probabilmente anche nella partita successiva, ovvero l'ultima di Serie A, contro il Venezia.