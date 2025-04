Lazio-Juventus in contemporanea alla festa Scudetto delle Women, era davvero inevitabile?

Getty Images

Un'occasione unica, una di quelle giornate dove si potrebbero avvicinare famiglie e persone al calcio femminile per aiutarlo a crescere. In questa giornata tra l'altro le bianconere allenate da Max Canzi meriterebbero anche il clima delle grandi occasioni: si solleverà al cielo lo Scudetto, il sesto della storia e, notizia di oggi, si potrà salutare la capitana Sara Gama che ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato.

Insomma,. A questo aggiungeteci anche che si tratterebbe di un Derby d'Italia ed in Serie A Femminile le nerazzurre sono la seconda forza del campionato proprio dietro alle bianconere, quindi una sfida che seppur con poco valore, si prospetta avvincente e ricca di emozioni. Quelle emozioni che il calcio sa trasmettere. Una di quelle giornate speciali, quelle da cui ognuno torna a casa con un ricordo da custodire: un'istantanea della giornata che magari racconterà negli anni a venire.Tutto lasciava pensare a questo mache nell'assegnazione delle date e degli orari della gara di Serie A maschile tra Lazio e Juventus in programma nella capitale ha scelto di posizionarla in contemporanea alla festa dell'Allianz Stadium, quindi sabato 10 maggio alle ore 18. Costringendo così i tifosi ad una scelta difficile: seguire la squadra di Tudor nella lotta al quarto posto o la festa delle Women? Una cosa è certa:. Ancora una volta si spreca un'occasione importante dopo che la Juventus aveva scelto di aprire le porte dello Stadium per un pomeriggio di festa.Il sentimento che prevale è il dispiacere, come si evince anche dai commenti dei tifosi sui social network e la domanda sorge spontanea:La risposta è chiaramente no, si sarebbe potuto disporre il calendario in maniera differente. La speranza però ora è che qualcosa possa ancora cambiare per evitare questa contemporaneità che definire deleteria sarebbe riduttivo.





