Portieri: Sepe, Mandas, Renzetti.

Difensori: Patric, Romagnoli, Casale, Hysaj, Gila, Renzetti.

Centrocampisti: Vecino, Kamada, Guendouzi, Luis Alberto, Cataldi

Attaccanti: Felipe Anderson, Pedro, Immobile, Isaksen, Castellanos, Zaccagni.

Igor Tudor ha diramato la lista dei giocatori a disposizione per Lazio-Juventus. Luis Alberto, che non era in perfette condizioni, recupera e sarà a disposizione. Di seguito la lista dei giocatori convocati. La formazione biancocelste dovrebbe schierarsi con un 3-4-2-1. Una rivoluzione rispetto alla squadra di Maurizio Sarri. In attacco è pronto Immobile con alle sue spalle proprio Luis Alberto e uno tra Zaccagni e Felipe Anderson.