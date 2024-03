Lazio-Juve, le scelte di Allegri

Nellamanderà in campo contro la Lazio quest'oggi allo stadio Olimpico, potrebbero esserci altre novità oltre alla presenza di Mattia De Sciglio da titolare al posto di Iling Junior e Kostic (non convocato). Il tecnico bianconero infatti sta pensando di cambiare in difesa nella linea dei tre centrali.Sicuri del posto sono Gleison Bremer e Danilo. Ballottaggio aperto tra Federico Gatti e Daniele Rugani per completare il reparto arretrato, con quest'ultimo che può scalare le gerarchie e guadagnarsi la maglia da titolare. Allegri pensa a delle novità per uscire dal momento di crisi.