Non si salva niente e nessuno, e questa partita non fa eccezione. Lasubisce una sconfitta all'Olimpico, mentre la Lazio trionfa nel finale grazie al gol di. Per la Vecchia Signora, questa è una crisi profonda, oscura e senza fine. I fantasmi del passato, le paure e lo sbigottimento ritornano con forza travolgente. In queste circostanze estreme, anche la tanto ambita zona Champions è seriamente minacciata.Nel mirino dei tifosi, però, finisce soprattutto l'allenatore: Massimiliano Allegri, Sui social esplode l'ira dei supporter e si rivede insistente l'hashtag #AllegriOut.Clicca la gallery per i commenti dei tifosi.