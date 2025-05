Lazio-Juventus, è l'ora di Alberto Costa. E McKennie...

Il suo momento sembra davvero essere arrivato:è pronto a prendersi la prima maglia da titolare di questa sua esperienza alla Juventus , iniziata a gennaio un po' a sorpresa ma non ancora pienamente decollata, tra un ambientamento non semplicissimo e un necessario periodo di "apprendistato". Con la necessità di puntare ancora sul 3-5-2 per sopperire alle tante assenze, ora per lo "spareggio Champions" di domani contro laIgor Tudor sembra intenzionato a puntare proprio sul giovane portoghese, subentrato anche a Bologna all'infortunato Andrea Cambiaso e vicino a segnare il goal del 2-1.

Dove giocherà McKennie in Lazio-Juventus

In questo modo il jollypotrà essere schierato a centrocampo, in quel ruolo dove offre quantità e qualità perché gli consente di aggredire il portatore di palla avversario quando si tratta di difendere, nonché di attaccare lo spazio con o senza palla quando si vuole provare a far male. Inoltre Tudor sente di poter davvero contare su Alberto Costa, di cui ha apprezzato quella propensione a spingere che domenica non a caso lo ha fatto trovare nel cuore dell'area di rigore del Bologna. Se ne saprà di più, probabilmente, durante la conferenza stampa prevista nel primo pomeriggio di oggi, ma tutto fa pensare che allo stadio Olimpico si vada in questa direzione.