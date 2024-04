Lazio-Juventus: dove vedere il match di Coppa Italia

Dal sito ufficiale della Juve.Tutto pronto per la semifinale di ritorno ditra, con i biancocelesti che proveranno a ribaltare il 2-0 incassato all’andata raccolto dai bianconeri grazie ai gol di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Un match in programma per martedì 23 aprile allo Stadio Olimpico di Roma alle ore 21. Di seguito i canali e le emittenti che trasmetteranno le immagini della partita.Sarà possibile vedere la partita in diretta su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.