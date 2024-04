Lazio-Juve: le idee di Allegri per la formazione



La probabile formazione della Juventus contro la Lazio

Perin

Gatti

Rugani

Danilo

Cambiaso

McKennie

Locatelli

Rabiot

Kostic

Vlahovic

Chiesa

Ecco, fuoriper le rotazioni di coppa. Dietro? Potrebbe esserci spazio per, da valutare ancheche non è al meglio (e l'ha dimostrato a Cagliari). Quindi l'attacco conche insidia. E il centrocampo, doveaveva osato un po' di più.Verso Lazio-Juventus, ecco, alla fine cosa dobbiamo aspettarci? Probabilmente, un po' di novità. Più concretamente, il rientro dei vecchi titolarissimi.Potrebbe dunque rivedersi dal primo minuto Weston al centro anche delle voci di mercato dopo il rifiuto iniziale al rinnovo proposto dai bianconeri. Così come sulla sinistra Filip Kostic si candida nuovamente a una maglia da titolare, magari con Cambiaso ancora dall'altra parte.Da capire se ci sarà effettivamente una staffetta in avanti: Milik è appena rientrato, Yildiz sembra carico e caldo per una gara dal primo minuto. Con il Cagliari ha già messo la zampata che ha portato Dossena all'autogol: Allegri sarà tentato dalla sua verve ritrovata? Di sicuro, non si potrà rinunciare a Dusan Vlahovic.