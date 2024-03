JUVENTUS, DA QUANTO NON GIOCAVA TITOLARE DE SCIGLIO

Lascenderà in campo oggi allo stadio Olimpico di Roma alle ore 18 contro la Lazio di Igor Tudor. Per fronteggiare i biancocelesti ecco che Massimiliano Allegri ha avuto un'idea, come riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport. Si penserebbe infatti ad una maglia da titolare per MattiaIl terzino milanese classe 1992 non giocava titolare dallo scorsoquando ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore.De Sciglio potrebbe rientrare nel suo ruolo abituale di terzino. L'obiettivo di Max è difendere i punti per la prossima Champions League. Schierandolo da terzino riuscirebbe ad avere sempre la superiorità numerica in fase difensiva. Inoltre potrebbe agevolare le verticalizzazioni di Rabiot ed il gioco di Cambiaso e McKennie.