Mattia De Sciglio non ci sarà contro la Lazio nel ritorno di Coppa Italia che può garantire alla Juventus l'accesso alla finale. Il difensore italiano infatti non è stato convocato. Nessun problema muscolare né traumatico. Per De Sciglio si tratta di un attacco influenzale che lo costringe a rimanere a Torino. Oltre a De Sciglio, Massimiliano Allegri dovrà rinunciare anche a Federico Gatti, out per squalifica, e Moise Kean, sempre alle prese con l'infortunio al ginocchio. Scelte quindi ridotte, soprattutto nel reparto arretrato. De Sciglio era rientrato in campo dopo la rottura del crociato proprio all'Olimpico, quando a sorpresa Allegri lo lanciò da titolare.