Lazio-Juventus: la scelta di Allegri



L'ipotesi De Sciglio e Milik

A parte, alle prese con un problema fisico e ancora limitato a svolgere un lavoro individuale, la, in partenza perper disputare la semifinale di Coppa Italia, dovrebbe essere al completo.Allegri avrà ancora un allenamento domani mattina per le ultime valutazioni sulle scelte di formazione: potrebbero esserci cambiamenti rispetto alla partita contro il, al fine di mantenere alta la tensione nel difendere il vantaggio ottenuto dopo il 2-0 dell'andata.Perin sarà il portiere per questa partita, mentre Rugani sta facendo valere la sua candidatura per partire dall'inizio., e uno trapotrebbe riposare, e anchepotrebbe essere considerato per un ingresso dal primo minuto.Nel caso di una difesa a quattro,potrebbe optare nuovamente per l'idea dial posto di. A centrocampo,farà il suo ritorno insieme a. Kostic sarà valutato, ma è probabile che giochi come titolare in un 3-5-2. Nel reparto offensivo, Milik cercherà di mettere in discussione la titolarità di Chiesa o Vlahovic.