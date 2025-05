Lazio, la decisione finale di Baroni su Nuno Tavares

Getty Images

I convocati della Lazio

Lazio-Juventus sarà un match fondamentale per questo finale di stagione. Entrambe le squadre si giocano il posto in Champions League e vogliono staccarsi dalla quota 63 punti. All'Olimpico la Juve non avrà a disposizione Koopmeiners, Kelly e Cambiaso, fermati dai rispettivi infortuni.Anche Baroni ha dovuto fare i conti con alcuni stop, e ha recuperato alcuni giocatori come Lazzari, ma dovrà fare a meno di titolari come Nuno Tavares, che si era fatto male durante la gara con il Bodo/Glimt e nonostante fosse tornato in gruppo non ci sarà.

Furlanetto, Mandas, Provedel;Gigot, Gila, Lazzari, Marusic, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;Basic, Belahyane, Dele-Bashiru, Guendouzi, Rovella, Vecino;Castellanos, Dia, Ibrahimovic, Isaksen, Noslin, Tchaouna, Pedro, Zaccagni.