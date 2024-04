Adesso basta. È questo quello che sembra pensare e esprimere il settore ospiti juventino presente questa sera all'Olimpico di Roma. Dopo 60 minuti di errori, di gol presi, di un discorso qualificazione in finale riaperto dalla Lazio; la pazienza volge al termine. Ed ecco che dal settore occupato dal tifo bianconero parte il coroAttributi che, evidentemente, i tifosi dellanon hanno visto fin qui in campo.Prima del 60', anche nei momenti di difficoltà, il settore ospiti ha cantato per sostenere la squadra. Ma vista la mancanza di reazione, o quantomeno una reazione ritenuta non convincente e sufficiente, si é pensato che la misura fosse colma. E allora via alla contestazione e, per la Juventus, il momento é difficilissimo.