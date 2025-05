2025 Getty Images

Lazio-Juve, le parole di Igor Tudor

La 36ª giornata di Serie A propone uno dei match più attesi del finale di stagione:. In palio ci sono tre punti fondamentali che potrebbero cambiare gli equilibri nella corsa all’Europa. Per entrambe le squadre è l’occasione per rilanciarsi definitivamente verso un posto in Champions League.AGGRESSIVI - A Bologna partita fatta bene da tutti, l'obiettivo è sempre essere con quella mentalità, andare avanti e fare male e poi difendersi tutti.SETTIMANA - Ho visto consapevolezza e fiducia, poi tanta vogli di fare bene. Sappiamo l'importanza della partita e ci siamo preparati al meglio.

Lazio-Juve, di cosa parlerà Igor Tudor in conferenza

VLAHOVIC E GLI ALTRI - Dusan ha fatto tutta la settimana con noi e sta bene. Altri no, a parte Gatti che ha fatto una parte piccola di un allenamento e allora lo portiamo in panchina e vediamoSIMILITUDINI JUVE-LAZIO - Non si possono paragonare le situazioni, difficile fare paragoni. Quando si parla di lavori, c'è solo un lavoro da fare ed è quello da allenatore, da fare al massimo. Le difficoltà sono ovunque e diverse. Dal mio punto di vista le problematiche sono simili in ogni club di ogni livello. C'è d far crescere la fiduci, crescere dl punto di vista fisico. Dal primo giorno qui ci sono problematiche importanti, giocatori fuori, ma vanno accettati. Ho visto una squadr vogliosa di finire bene e prendere quello che vogliamo.RIVALSA - Non ho mai parlato prima della Lazio. Si è fatto un grande lavoro e si è portata la squadra in Europa League, nella mini classifica eravamo secondi in qquel periodo. Dopo con serenità ho preso la decisione di andare via, gli voglio bene e gli auguro il meglio.LA LAZIO - Chiave è sempre in noi stessi. Una squadra forte, diversa dal Bologna, ha altre qualità. Una squadra esperta con giocatori che stanno bene, hanno costruito un'identità.AMBIENTE JUVE - Sul futuro non rispondo. Potrei dire in modo positivo, però futuro... bisogna pensare solo al presente, poi il futuro vedremo cos ci regala.QUALE JUVE L'HA CONVINTA - Tanti pezzi fatti bene, l'ultima ho visto concretezza. Buono il primo tempo contro la Roma, si è creato. Dal primo giorno dico sempre non bisogna limitarsi quando si chiede di costruire una squadra, bisogna lavorare su tutto. Ci sono problematiche che magari non ti aiutano, però non bisogna arrendersi e tirare il massimo.SECONDI TEMPI SENZA GOAL - Non penso a queste cose. Io dico sempre di andare forte, si deve sempre andare forte e uguale. Non è che dopo 1-0 si va piano o dico di andare piano. Ci sono tanti argomenti che potrei tirare fuori, ma non è il momento e non porta a niente.DECISIVA CHAMPIONS - Sono tutte finali, lo sento dall'inizio. Una partita importante, ma se vinci e poi perdi le altre due... tutti giocano per qualcosa e vogliono vincere, sono 3 partite uguali. questa la più importante perchè arriva prima.DOUGLAS LUIZ - Ho parlato tante volte di lui, non voglio ripetermi. Gli voglio bene, è un giocatore forte e spero darà una mano fino alla fine.SODDISFATTO? - Non sono mai contento, perchè un allenatore deve essere così. Sono state parti di partite di grande livello, generalmente sono contento, la squadra è in crescita e dà tutto. Vedo tanta positività, l'esigenza deve essere uella, se non c'è non c'è crescita. Non essere mai contenti è la chiave della crescita.CONVINTO DELLA QUALIFICAZIONE - Sono convinti tutti, tutte le squadre sono convinte. Chiaro che lo siamo e siamo convinti di essere i più forti, ma poi c'è il campo. Sono solo parole, le parole spesso sono fumo. Bisogna prepararsi bene, sta lì che si crea la convinzione.La Juventus si prepara al delicato big match contro la Lazio con l’obiettivo di ritrovare certezze e punti pesanti in ottica Champions League. Dopo settimane di alti e bassi, i bianconeri cercano compattezza e risposte sul campo, mentre l’attenzione resta alta anche fuori, in vista della conferenza stampa di Igor Tudor.Il tecnico croato, subentrato da poche settimane, dovrà chiarire diversi aspetti: come sta la squadra dal punto di vista mentale? Qual è l’umore nello spogliatoio dopo gli ultimi risultati altalenanti? Ma soprattutto, ci saranno novità tra i convocati? Tutti gli occhi sono puntati sulle condizioni di Dusan Vlahovic e Federico Gatti , due elementi chiave che potrebbero rientrare proprio per la sfida dell’Olimpico.