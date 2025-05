Getty Images

Lazio-Juventus, con quale maglia scenderanno in campo i bianconeri?

3 ore fa



Nella giornata di domani, sabato, 10 maggio 2025, alle ore 18:00, andrà di scena Lazio Juve. Una sorta di “spareggio” valido per la conquista di un posto in Champions League. Per la partita dell’Olimpico, la società bianconera ha annunciato la scelta sulla maglia da indossare.



Stando a quanto si apprende dal profilo X della Vecchia Signora, la squadra di Igor Tudor scenderà in campo con la maglia bianconera. Decisione presa quindi: per una gara fondamentale i bianconeri scenderanno in campo in maglia bianconera.