Lazio-Juventus: ci sarà Vlahovic, le ultime su Gatti e Koopmeiners

Lazio-Juventus, ci sarà Koopmeiners?

Lazio-Juventus, ci sarà Federico Gatti?

Manca sempre meno a Lazio-Juventus, la sfida di domani alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma che sarà un crocevia fondamentale in ottica pass per la prossima Champions League ed obiettivo minimo della stagione della Vecchia Signora. Ci sarà Dusan Vlahovic, come detto dal tecnico della Juventus Igor Tudor in conferenza stampa La risposta è no. Ancora assente, ancora tormentato dal problema al tendine d'Achille che lo terrà ai box anche per la trasferta dell'Olimpico. Vlahovic invece ha svolto tutta la settimana di allenamento con la squadra quindi sarà a disposizione. Un'altra buona notizia però arriva da Federico Gatti.Il difensore classe 1998 originario di Rivoli infatti come dichiarato da Tudor in conferenza stampa ha svolto una piccola parte di allenamenti con il gruppo squadra quindi domani sarà a disposizione ma si accomoderà in panchina. Una buona notizia quindi per fronteggiare l'emergenza difensiva della squadra bianconera.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui