Alla fine il leitmotiv è sempre lo stesso. La Juventus si salva quando osa, quando va in difficoltà, quando smette di difendere e gioca per attaccare e segnare. È successo anche questa sera, nella semifinale di Coppa Italia contro la Lazio. I bianconeri scendono in campo per gestire il risultato, il doppio vantaggio dell'andata; ma la Lazio attacca, segna e manda in crisi la Vecchia Signora. Nel finale, un Allegri disperato e in confusione, schiera la sua Juventus all'attacco osa il tridente e trova la rete che non impedisce la sconfitta, ma permette l'accesso alla finale di Coppa Italia.



Di seguito il video commento di Marcello Chirico.