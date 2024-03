Non si salva niente e nessuno. La Juventus affonda all'Olimpico contro la Lazio e a dare il colpo di grazia è il colpo di testa di Marusic. Una sconfitta pesantissima, che adesso può mettere a serio rischio la corsa alla prossima Champions League.



Stupiscono, ovviamente in negativo, le scelte di formazione di Massimiliano Allegri che prova l'Allegrata ma ne esce sconfitto. Ma il tecnico livornese non é certo l'unico responsabile di questa serie negativa che é sempre più una crisi senza fine.



Di seguito, il video commento a caldo di Marcello Chirico.