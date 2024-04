Nel corso della sua conferenza stampa alla vigilia di, Massimilianoha parlato anche di Federicoe Kenan, in ballottaggio per una maglia da titolare. Ecco il suo commento: "Federico ha sempre fatto le azioni più importanti, anche venerdì a Cagliari, assist per Vlahovic dopo 19 minuti. Sono tutti importanti. Oggi valuterò l'allenamento. Domani ci sarà bisogno tanto dei cambi, per la partita bisognerà battagliare. Sarà lunga. Yildiz meno leggero? E' un percorso di tutti i giocatori. Ha qualità straordinarie. Faccio un esempio: non credo che il Bremer di quest'anno sia come Bremer dell'anno scorso. Alla Juve la maglia pesa di più, soprattutto nei momenti quando le partite diventano pesanti".