Lazio-Juventus, arbitra Massa: la designazione completa

Laè ormai arrivata alla metà della settimana che la porta dritta alla trasferta sul campo della, per quello che sarà uno scontro diretto fondamentale nella corsa al quarto posto. In attesa di capire se nei prossimi giorni Igor Tudor riuscirà a recuperare almeno qualche giocatore tra i tanti infortunati, sono state rese note le designazioni arbitrali della 36^ giornata di Serie A.A dirigere Lazio-Juventus sarà l'esperto, coadiuvato dagli assistenti Giovanni Baccini e Alessio Berti. Scelto come Quarto uomo Marco Guida, mentre al Var ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni con Daniele Chiffi Avar. Il fischio d'inizio del match allo stadio Olimpico è previsto alle 20.00 di sabato 10 maggio.

Chi arbitra Lazio-Juventus