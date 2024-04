La Juventus ha subito un duro colpo oltre al gol incassato contro la Lazio nei primi quindici minuti. Intorno al 35', Manuel Locatelli ha ricevuto un'ammonizione per un intervento duro a centrocampo. Poiché Locatelli era già diffidato, sarà squalificato in caso di qualificazione della Juventus per la finale, rendendo la sua assenza un problema aggiuntivo per la squadra.